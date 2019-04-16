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Bingöl’de 4 farklı bölgede heyelan meydana geldi

Bingöl’ün 4 farklı bölgesinde yağmur dolayısıyla heyelan meydana geldi.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 16:41..
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Meteoroloji'nin uyardığı yağış Bingöl genelinde etkili oluyor. Etkili olan sağanak yağışla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 4 farklı bölgede heyelan meydana geldi.

HEYELAN BÖLGELERİ

Heyelan olan bölgelerin Adaklı sütlüce köy yolu, Genç ilçesi Suveran - Yumaklı Grup yolu, Karlıova Devecik-Yiğitler yolu ve merkez Asağıköy- Yelesen Grup yolu olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yolları ulaşıma kapatan heyelan olan yerlere, İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yollar kısa sürede ulaşıma açıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Bingöl’de 4 farklı bölgede heyelan meydana geldi

Bingöl’de 4 farklı bölgede heyelan meydana geldi

Bingöl’de 4 farklı bölgede heyelan meydana geldi


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