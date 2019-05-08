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Bingöl’de cinnet getiren şahıs eşi ve 3 çocuğunu vurdu

Cinnet getiren şahsın vurduğu anne ve 1 çocuğu öldü, 2 çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 08.05.2019 - 14:40..
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Bingöl'ün Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ömer D., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi.

Geçirdiği cinnet nedeniyle, evde bulunan silahını alan Ömer D., eşi Songül (25), çocukları Efekan (9), Muhammed Yusuf (7) ve Fatih'i (2) vurdu, ardından da 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Anne ve 3 çocuğu ambulansla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen anne Songül ile çocuklardan Efekan hayatını kaybetti.

Bingöl’de cinnet getiren şahıs eşi ve 3 çocuğunu vurdu

BABA GÖZALTINA ALINDI

Durumları ağır olan iki kardeş ise ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Ömer D. ise polis tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bingöl’de cinnet getiren şahıs eşi ve 3 çocuğunu vurdu

Bingöl’de cinnet getiren şahıs eşi ve 3 çocuğunu vurdu

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