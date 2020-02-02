Bingöl'de düşen çığ kayak yapan çocukları korkuttu

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyü Şaban mezrasında çuval üzerinde karda kayan çocukların üzerine yüksek kesimden kar kütlesi düştü.

ÇOCUKLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Çocukların kar altında kaldığı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Büyük korku yaşayan çocukların panik hali cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köy muhtarı Cevdet Tartar, çocukların her zaman o bölgede kayak yaptığını belirterek, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

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"KİMSENİN BURNU KANAMADI"

Tartar, "O sırada köy hizmetleri ekipleriyle mezranın yolunu açıyorduk. Çocuklar güle oynaya kayak keyfi yapıyordu. Birden çocukların üzerine çığ düştü ve çocuklar kıl payı kurtuldu. Çocuklar kayarken başka bir arkadaşları da onları çekiyordu. Dolayısıyla çığın düşme anını da tesadüfen kaydetmişler. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı." dedi.