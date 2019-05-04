Bingöl'de halk otobüsü yayaya çarpmamak için refüje çıktı

Bingöl-Muş Karayolu Saray Mahallesi mevkisinde ilerleyen halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen yayayı görünce zor anlar yaşadı.
REFÜJE ÇIKTI
Aniden yola çıkan yaşlı kadını gören otobüs sürücüsü, fren yaptı. Frene basan sürücü Koç, kadına çarpmamak için direksiyonu çevirerek refüje çıktı.
Yayaya çarpmamak için refüje çıktı VİDEO
6 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yola çıkan kadın ise sürücünün dikkati sayesinde ölümden kurtuldu. O anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.