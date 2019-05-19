taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Bingöl'de hayvan taşıyan TIR devrildi

Küçükbaş taşıyan TIR, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, 30 koyun ise telef oldu.

DHA | 19.05.2019 - 15:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Herdo Deresi mevkiinde kaza meydana geldi.

Diyarbakır'dan aldığı 200 koyunu Erzurum'un Çat ilçesine götürmek için yola çıkan Beşir Akbulut yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

30 KOYUN TELEF OLDU

Kazada, Akbulut ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı, 30 koyun da telef oldu.  Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'daki diğer koyunlar ise bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bingöl'de hayvan taşıyan TIR devrildi

Bingöl'de hayvan taşıyan TIR devrildi

Bingöl'de hayvan taşıyan TIR devrildi

Bingöl'de hayvan taşıyan TIR devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Madonna İsrail'de Filistin bayrağı açtırdı

Madonna İsrail'de Filistin bayrağı açtırdı

72
Eurovision finaline Filistin damgası

Eurovision finaline Filistin damgası

127
Bitlis'te termal su kaynağı bulundu

Bitlis'te termal su kaynağı bulundu

197
19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

147
Fenerbahçe Allahyar'la prensipte anlaştı

Fenerbahçe Allahyar'la prensipte anlaştı

85
Ahmet Kural'dan 19 Mayıs paylaşımı

Ahmet Kural'dan 19 Mayıs paylaşımı

89
Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı

Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı

572
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir