Bingöl'de hayvan taşıyan TIR devrildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Herdo Deresi mevkiinde kaza meydana geldi.

Diyarbakır'dan aldığı 200 koyunu Erzurum'un Çat ilçesine götürmek için yola çıkan Beşir Akbulut yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

30 KOYUN TELEF OLDU

Kazada, Akbulut ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı, 30 koyun da telef oldu. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'daki diğer koyunlar ise bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.













