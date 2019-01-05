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Bingöl'de her gün 70 kamyon kar temizleniyor

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Bingöl'de kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaşmasını sağlarken belediye ekipleri yaptıkları temizleme çalışmalarında günlük ortalama 70 kamyon kar temizliyor.

İHA | 05.01.2019 - 13:29..
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Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı hem sevindirdi, hemde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerden Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ise merkezde kar kalınlığı 40 santime kadar, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar ulaştı.

HER GÜN 70 KAMYON KAR TAŞINIYOR

Kar yağışı sonrası kentte belediye ekipleri başladığı çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. İş makineleri yolları temizlerken, kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına taşınıyor.

Bu yıl yoğun bir kar yağışı gerçekleştiğini aktaran ekipler, her gün sabah erken saatlerinden akşama kadar günlük ortalama 70 kamyon karı ilçe dışına taşıdıklarını ifade etti.

Bingöl'de her gün 70 kamyon kar temizleniyor

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıla göre bu yıl çok fazla kar yağışı olduğunu belirten vatandaşlar ise ekiplerin aralıksız kar temizleme çalışmasına şahit olduklarını aktardı.

Bingöl'de her gün 70 kamyon kar temizleniyor

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