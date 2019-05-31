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Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 9 şüpheli tutuklandı

biri kuyumcu olmak üzere bazı iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İHA | 31.05.2019 - 15:07..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 9’u tutuklandı.

ŞÜPHELİLER 2 SAAT İÇİNDE TESPİT EDİLDİ

Polis, 5 gün önce merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi üzerindeki pasajda kuyumcudan 24 bin TL değerinde 15 adet altın yüzük çalınmasıyla ilgili bir şüpheliyi olaydan 2 saat sonra tespit etti. Ekipler şüpheli E.A’yı Güveçli Köyü Hasan Mezrası kırsalında ormanlık alanda çaldığı yüzüklerin 12 adeti ile birlikte yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 9 şüpheli tutuklandı

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Öteyandan ekipler, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bu ay içerisinde farklı tarihlerde çalışmalar yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen 9 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Toplamda 10 şüphelinin gözaltına alındığı 9’unun tutuklandığı hırsızlık olayları ile ilgili çalınan eşyalarının büyük çoğunluğunun da ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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