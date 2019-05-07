Bingöl'de hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama 

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde devam eden inşaata çalışan işçilerin kredi kartlarının ve bir miktar paralarının çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan, İnan Mahallesi'nde motosikletin çalınması ihbarı üzerine bölgede yapılan çalışmaların ardından kimliği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.