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Bingöl'de iki aile birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

Karlıova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Musab Aydar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA | 11.08.2019 - 06:16..
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Taşlıçay köyünde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Aydar ailesinden kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bingöl'de iki aile birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

YARALI GENÇ KURTARILAMADI

Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Musab Aydar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak, olayın yaşandığı Taşlıçay köyüne giriş- çıkışları kapattı.

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