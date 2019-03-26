Bingöl'de iş makinesi yolu açınca hastaya ulaşılabildi

Karlıova ilçesine bağlı İsa Köyü mezrasında meydana gelen olayda 85 yaşındaki Mehmet Bilgiç, banyoda düştü ve ayağa kalkamadı.

AMBULANS ÇAĞRILDI

Durumu gören yakınları 112 Acil Komuta Merkezi'ni aradı ve yardım istedi. Yola çıkan sağlık ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle mezraya ulaşamadı, ekipler Karılova Belediyesi'nden yardım istedi.

Karlı yolu iş makinesi açtı, ambulans yaşlı adama ulaştı İZLE



YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansın kaldığı noktaya belediyeden giden iş makinesi, hem yolu açtı hem de ambulansı kurtararak mezraya ulaşmasını sağladı. Eve ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaşlı adamı ambulansla, ilçe devlet hastanesine kaldırdı.