Bingöl'de kaçak yapı yıkımı gerçekleşti

Bingöl Belediyesi'ne bağlı birimler tarafından merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde, kaçak bir yapı tespit edildi.

Kaçak yapı, gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından, iş makineleri ile yıkıldı.

''KAÇAK YAPI DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK''

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde belirlenen kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler aralıksız sürdürülecek, usule uygun olmayan tüm yapılar tespit edildikçe yıkılacak.” denildi.