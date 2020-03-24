Bingöl'de epilepsi hastası olduğu belirlenen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE YARDIM EDİLMEDİ

R.D.'yi gören vatandaşlar koronavirüs endişesiyle yerde yatan adama müdahale edemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince R.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanılan duruma tepkisiz uzakta bekleyerek izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bingöl'de nöbet geçiren adam yere yığıldı ViDEO

"SALGINDAN DOLAYI HERKES KORKUYOR"

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112’yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var.” dedi.