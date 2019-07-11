Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki A.A.S.’ye, süratli bir şekilde ilerleyen O.Y. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç, metrelerce havaya fırlayarak yere düştü.

KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Bingöl'de otomobilin feci şekilde çarptığı yaya hayatını VİDEO

