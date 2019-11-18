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Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliği, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon hakkınca açıklamalar yaptı.

AA | 18.11.2019 - 20:26..
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Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü Kapılı mezrası bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü Kapılı mezrası bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Operasyonda yapılan arazi aramasında toprağa gömülü bidon içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait mühimmat, 12 sinyal verici, uzaktan kumanda, 23 fünye, 25 metre kablo, lehim makinesi, 30 santimetre ateşleme fitili, akü, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kent genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.

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