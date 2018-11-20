Bingöl'de PKK'nın kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bingöl merkez ve Genç ilçesi kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak ortaya çıkarıldı, çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada, sığınağın imha edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

"19 Kasım 2018'de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 6 odalı sığınak, 19 adet el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 10 adet dolu büyük tüp, 1 adet dolu küçük tüp, 3 adet akü, 485 adet çeşitli ebatlarda pil, 6 adet güneş panali, 6 adet 15x20 ebatlarında branda, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"19 Kasım 2018'de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 8 adet kablolu çip ucunda 2 parça C-4 patlayıcı, 3 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet bidon içerisinde patlayıcı olduğu değerlendirilen 1 kilo madde, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet 12'li havai fişek, 24 adet el yapımı patlayıcı düzeneği için sarılı pil bloğu kablosu, 3 parça fitil, 750 metre el yapımı patlayıcı düzeneği için kablo, 59 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere koli bandı, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."