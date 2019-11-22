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Bingöl'de PKK'ya ait sığınak ve mühimmat imha edildi

Genç ilçesinde, jandarma ekiplerinin arama-tarama faaliyetleri sırasında girişi bombalı tuzakla tuzaklanmış sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA | 22.11.2019 - 19:22..
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Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icraedilen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait bir sığınak bulundu.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Doğanlı köyü kırsalında yapılan arazi aramasında ele geçirilen sığınağın girişine el bombası tuzaklandığı tespit edildi.

Alınan güvenlik önlemlerin ardından sığınak imha edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Bingöl'de PKK'ya ait sığınak ve mühimmat imha edildi

Bingöl'de PKK'ya ait sığınak ve mühimmat imha edildi

Bingöl'de PKK'ya ait sığınak ve mühimmat imha edildi

Bingöl'de PKK'ya ait sığınak ve mühimmat imha edildi

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