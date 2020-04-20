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Bingöl'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman imha edildi.

AA |
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Bingöl'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

SİLAH MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

Operasyonda ormanlık alanın 4 farklı noktasında araziye gömülü 4 bidon içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Malzemeler arasında bulunan roketatar ve roketatar mühimmatı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 metre kablo, çeşitli markalarda 8 telsiz, video kamera, fotoğraflar, 23 tüp ve 3 uyku tulumu ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Bingöl'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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