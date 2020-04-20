Bingöl'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

SİLAH MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

Operasyonda ormanlık alanın 4 farklı noktasında araziye gömülü 4 bidon içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Malzemeler arasında bulunan roketatar ve roketatar mühimmatı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 metre kablo, çeşitli markalarda 8 telsiz, video kamera, fotoğraflar, 23 tüp ve 3 uyku tulumu ile örgütsel doküman ele geçirildi.