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Bingöl’de Ramazan denetimi artırıldı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok tüketimi artan ürünlerle ilgili denetimlerin arttırıldığı bildirildi.

İHA | 07.05.2019 - 16:21..
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Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi görevlileri tarafından, Ramazan ayının başlamasıyla kent genelinde denetimler yapıldı.

Ekipler, kent merkezinde bulunan özellikle unlu mamuller, süt ve et ürünleri gibi hijyenin önemli olduğu satış ve üretim yerlerini gezerek denetimleri gerçekleştirdi. Denetim yapan ekipler, eksiklikleri bulunanları uyardı.

"GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ALIŞVERİŞ YAPABİLİRSİNİZ"

Ramazan ayı nedeniyle 3 bin civarında iş yerinin denetimini yaptıklarını aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır,"Halkımızın sorunsuz bir Ramazan ayı geçirmeleri ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için bu mübarek ayda denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Ramazan ayında özellikle fırınlar, unlu mamulleri, pastacılık ürünleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi sektörlerde hizmet veren iş yerlerinde sirkülasyon artmaktadır. Halkın sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya ulaşmalarının sağlanması amacıyla bu sektörlerde yapılan denetimleri arttırarak devam ettiriyoruz." dedi.

Bingöl’de Ramazan denetimi artırıldı

Bingöl’de Ramazan denetimi artırıldı

Bingöl’de Ramazan denetimi artırıldı

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