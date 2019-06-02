taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara müdahale

Kentte, ruhsatsız büfeler ve kaçak yapılar kaldırılmaya devam ediyor.

İHA | 02.06.2019 - 15:50..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş

Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden, kaçak yapılara ilişkin uyarı yapıldı.

"KESİNLİKLE MÜSAADE YOK"

Yapılan açıklamada, “ İlimizde ruhsatsız büfeler ile kaçak yapılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Gerek geçmiş yıllarda gerekse yakın dönemde inşa edilen kaçak yapılar, tespit edilerek yıkılacaktır. Bu hususta hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır. Öte yandan daha önce ruhsat alan büfelerin kontrolü sağlanacaktır. Belirlenen metrekare alanı dışında yapılan tüm ek ve uzantılar yıkılacaktır.” ifadelerine yer verildi.


Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara müdahale

Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara müdahale

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

678
İsmail Erdem TFF yönetimine girdi

İsmail Erdem TFF yönetimine girdi

213
Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

201
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

61
Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

100
İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

17
Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir