Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara müdahale

Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden, kaçak yapılara ilişkin uyarı yapıldı.

"KESİNLİKLE MÜSAADE YOK"

Yapılan açıklamada, “ İlimizde ruhsatsız büfeler ile kaçak yapılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Gerek geçmiş yıllarda gerekse yakın dönemde inşa edilen kaçak yapılar, tespit edilerek yıkılacaktır. Bu hususta hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır. Öte yandan daha önce ruhsat alan büfelerin kontrolü sağlanacaktır. Belirlenen metrekare alanı dışında yapılan tüm ek ve uzantılar yıkılacaktır.” ifadelerine yer verildi.







