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Bingöl'de şehitler için 350 metrekarelik bayrak

Bingöl-Elazığ yolunda 24 Mayıs 1993'te, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 askerin anısına 350 metrekarelik dev bayrak dikildi

DHA | 25.05.2019 - 08:34..
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Takvimler 24 Mayıs 1993'ü gösterirken PKK'lı teröristler Mehmetçik'e haince bir saldırı düzenleyerek 33 askeri şehit etmişti. 33 askerin şehadetinin 26'ıncı yıldönümü nedeniyle saldırının gerçekleştiği yere 350 metrekarelik dev bayrak dikildi.

Bingöl'de şehitler için 350 metrekarelik bayrak

350 METREKARELİK BAYRAK

33 askerin, şehadetlerinin 26'ncı yıl dönümü nedeniyle Anıttepe'de anma töreni düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Çoban ve kurum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve halk katıldı.

Bingöl'de şehitler için 350 metrekarelik bayrak

İş insanı Ahmet Kızılboğa tarafından hazırlanan 350 metrekarelik Türk bayağı da törenle göndere çekildi. Bingöl-Muş yolu Simani Mahallesi'ndeki Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde göndere çekilen bayrağın, Türkiye'nin 5'inci büyük bayrağı olduğu belirtildi.

Bingöl'de şehitler için 350 metrekarelik bayrak

ANITTEPE'YE ÇİÇEKLER BIRAKILDI

DHA'da yer alan habere göre şehitler için saygı duşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anıttepe'ye şehitler için çiçek bırakıldı. Törende konuşan 49'uncu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Oğuz Karpuz, 26 yıl önce bayrağı, halkın canını ve malını korumak için sevdiklerinin ellerine kına yakarak, kutsal vatanın dört bir yanından askere uğurladığı 33 erin şehit edildiğini söyledi.

Bingöl'de şehitler için 350 metrekarelik bayrak

Bayrak törenine Özel Harekât timleri, vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı. Türk bayrağını şehitlere, gazilere, askerlere ve polislere armağan ettiğini ifade eden Kızılboğa, "Bu benim ikinci projem. Birincisini kendi köyüm Yenibaşlar köyüne yapmıştım ve şehitlere armağan etmiştim. Bayrağımız 350 metrekare büyüklüğünde, bayrak direği de 70 metre yüksekliğindedir. Türkiye'nin en büyük 5'inci bayrağıdır" diye konuştu.

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