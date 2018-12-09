Bingöl'de tırın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ yolunun 30'uncu kilometresindeki Kuruca mevkiinde meydana geldi.

OTOBÜSE ÇARPTI

Resul Keskin yönetimindeki tırın dorsesi, rampada kayarak arkasında seyreden Abdullah Kayan yönetimindeki Muş Ovası'na ait yolcu otobüsüne çarptı.

İddiaya göre, yoldaki sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve yaralanan 7 yolcu, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bingöl'de tırın kayan dorsesi otobüse çarptı ViDEO

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular ise başkar otobüse bindirilirken, karayolları ekipleri de buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı. Kazaya ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.