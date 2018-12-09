taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Bingöl'de tırın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralı

Bingöl-Elazığ yolunda, tırın kayan dorsesi, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

DHA | 09.12.2018 - 08:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ yolunun 30'uncu kilometresindeki Kuruca mevkiinde meydana geldi.

Bingöl'de tırın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralı

OTOBÜSE ÇARPTI

Resul Keskin yönetimindeki tırın dorsesi, rampada kayarak arkasında seyreden Abdullah Kayan yönetimindeki Muş Ovası'na ait yolcu otobüsüne çarptı.

İddiaya göre, yoldaki sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve yaralanan 7 yolcu, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bingöl'de tırın kayan dorsesi otobüse çarptı ViDEO

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular ise başkar otobüse bindirilirken, karayolları ekipleri de buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı. Kazaya ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bingöl'de tırın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

53
Sarı Yelekliler protestoları Macaristan'a sıçradı

Sarı Yelekliler protestoları Macaristan'a sıçradı

41
Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

9
İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu

19
CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

8
Galatasaray'da düşüş devam ediyor

Galatasaray'da düşüş devam ediyor

14
Dansçı Cem Demir, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Dansçı Cem Demir, balkondan düşerek hayatını kaybetti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir