Bingöl’de yağan yoğun kar, ambulansı devirdi

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'ün özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ve tipi dün etkili oldu.

AMBULANS DEVRİLDİ

Etkili olan tipi nedeniyle hasta almaya giden ambulanslar ile bazı araçlar da yolda kalarak, zor anlar yaşadı.

İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ KURTARDI

İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise hem yolları açtı hem de yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

96 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ayrıca kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ, Muş ve Erzurum yolları da büyük araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştı. Yeni bir açıklama yapan valilik, büyük araç trafiğine kapalı olan karayollarının sabah saatleri itibariyle açıldığını duyurdu. Yine valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri, dün itibariyle yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 252 köy yolundan 96’ısının ulaşıma açıldığını bildirdi.

11 EKİP ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Kapalı olan 148 köy yolunun açılması için 11 ekibin aralıksız bir şekilde çalışmasını sürdürdüğü de aktarıldı.