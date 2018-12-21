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Bingöl'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Bingöl'den Elazığ istikametine giden kamyonetin, karşı yönden gelen araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

DHA | 21.12.2018 - 19:28..
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Bingöl- Elazığ yolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AT 598 plakalı kamyonet, Bilaloğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen ve sürücülerinin ismi bilinmeyen 23 BS 918 ile 01 CIF 96 plakalı otomobillere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bingöl'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Bingöl'de zincirleme kaza: 7 yaralı

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