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Binlerce balığın ölümü ilçe sakinlerini korkuttu

Kırklareli Şeytan Deresi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Balık ölümleri nedeniyle dereden alınan numuneler incelenmeye gönderildi.

DHA | 21.05.2019 - 16:52..
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Atatürk ile Gazi Kemal Mahallesi sınırları içinden geçen Şeytan Deresi'nde binlerce balık ölüsü gören vatandaşlar, durumu Kaymakam Hakan Özarslan'ı bildirdi.

Binlerce balığın ölümü ilçe sakinlerini korkuttu

KAYMAKAM TALİMAT VERDİ

Özarslan'ın talimatı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, su ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alarak, soruşturma başlattı. Kaymakam Özarslan, konuyu Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ilettiklerini ve gerekli çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Binlerce balığın ölümü ilçe sakinlerini korkuttu

MUHTARLAR DA İNCELEDİ

Özarslan, balık ölümlerine atıkların neden olması halinde bu firmaları tespit ederek, gerekli yasal işlemi yapacaklarını kaydetti. Atatürk Mahallesi muhtarı Sevda Uslu, Gazi Kemal Mahallesi muhtarı Nasıf Alyanak ile Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Hülya Güder de Şeytan Deresi'ne giderek, incelemelerde bulundu.

Binlerce balığın ölümü ilçe sakinlerini korkuttu

'SUYU KULLANMAYIN' UYARISI

Muhtarlar, geçen yıl da derede aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, olayın geniş kapsamlı araştırılmasını istedi. Diğer yandan bölge halkı, belediyeden yapılan anonsla suyu kullanmama konusunda uyarıldı.

Binlerce balığın ölümü ilçe sakinlerini korkuttu

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