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Binlerce bedelli asker seçimlerde oy kullanamayacak

TSK daha önce her celp dönemide en az 15 bin askerin bedelli yapacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 09:21..
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvurusunda bulunan tüm adayların celp ve sevk tarihlerinin e-Devlet üzerinden açıklandığı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından adaylar nereye gideceklerini öğrenmek üzere e-devlet sisteminde yoğunluk oluştururken kimi celp dönemlerinin önemli tarihlere denk geldiği ortaya çıktı.

YEREL SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAKLAR

Türkiye'de, 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimleri yapılacak. Celp ve sevk dönemleri 15-30 Mart 2019 tarihlerde yapılacak askerler bu takvime göre seçimlerde oy kullanamayacak.

Sadece bir günle oy kullanma haklarını kaybeden askerlerin sayısı net değil. Ancak, TSK tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, her celp döneminde en az 15 bin asker alacağını bilgisi paylaşılmıştı.

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