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Binlerce Kübalı hac yolculuğunda şifa için süründü

Küba'da hastalıkla mücadele eden ve şifalanmak isteyen binlerce kişi, hac yolculuğunda sürünerek dua edecekleri kiliseye doğru gitti.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 09:47..
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Her ülkenin kendine özgü bir geleneği hatta göreneği bulunur. Bugünkü örnek ise Küba'dan...

ŞİFA İÇİN YOLLARDA SÜRÜNDÜLER

Huzur ve şifalanmak isteyen binlerce Kübalı, El Rincon kentindeki Aziz Lazarus Kilisesi'ne giderken şifa için sürünüyor.

Binlerce Kübalı hac yolculuğunda şifa için süründü

Binlerce Kübalı Hac yolculuğunda şifa için süründü ViDEO

HASTALARIN HAC DÖNEMİNDE BAŞVURDUĞU YÖNTEM

Aziz Lazarus için inşa edilen kiliseye, bu dönemde hac için gidiliyor. Yapılan rituel ise Afro-Karayip gelenekleri ile Katolik inancının bir birleşimi olarak görülüyor.

Binlerce Kübalı hac yolculuğunda şifa için süründü

HER YIL BİNLERCE TURİST GELİYOR

Genellikle hastaların şifa ve huzur bulmak için uyguladıkları bu yöntem, her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından uygulanıyor.

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