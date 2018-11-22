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Binlerce öğretmene minnet dolu mesajlar

Milli Eğitim Bakanlığının İletişim Merkezi'ne öğrencilerine gösterdikleri ilgi, sevgi ve sabır nedeniyle 40 binin üzerindeki öğretmen için teşekkür mesajı geldi.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 12:08..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile vatandaşlar arasındaki bağı güçlendiren iletişim merkezi, yeni anlayışı ve numarasıyla hizmet vermeye başladı.

MAÇ FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK

MEBİM 444 0 632, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başta öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği veya idari konulardaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veriyor.

MESAJ GÖNDERİLDİ

Kurulduğu günden bu yana, öğretmen veya idareciler için 112 bin teşekkür ulaşan "MEBİM"e, Öğretmenler Günü dolayısıyla veli ve öğrencilerden, öğretmenlere iletilmek üzere mesaj yağdı.

Merkeze, gün dolayısıyla ulaşan mesajı sayısı 40 bin 507 oldu. Öğrencilerine gösterdikleri ilgi, sevgi ve sabır dolayısıyla minnet duygularının ifade edildiği ve Bakanlık çalışanlarınca tek tek kağıda dökülen mesajlar, okul müdürleri aracılığıyla öğretmenlere resmi yazı ile iletildi.

Binlerce öğretmene minnet dolu mesajlar

TEŞEKKÜR DOLU DUYGULAR

Öğrenci veya veliler, öğretmenlere yolladıkları mesajlarda, öğrenciye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan, kişisel ve ahlaki gelişimlerine sağlanan katkıdan, öğrencinin yurt içi ve dışı yarışmalara ve sınavlara hazırlanmasında gösterdikleri gayretlerden, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin eğitim-öğretime kazandırılmalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı minnettarlıklarını ifade ettiler.

İDARECİLERDEN TALEPLERİ İSTENDİ

İdarecilere de okulun fiziki şartlarını iyileştirme gayretlerinden, güvenlik ile ilgili iyileştirmelerden, yaşanan acil durumlarda gösterdikleri hassasiyetli davranışlardan dolayı teşekkür dolu duyguların iletilmesi istendi.

Binlerce öğretmene minnet dolu mesajlar

7/24 HİZMET VERİYOR

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sorumluluğunda 7 gün 24 saat hizmet veren İletişim Merkezi'ne, yurt içinden 444 0 632 yurt dışından ise +90 444 0 632'den ulaşılabiliyor.

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