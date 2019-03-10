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Binlerce okula beslenme dostu sertifika

'Beslenme Dostu Okul' sertifikası almaya hak kazanan eğitim kurumlarının sayısı 4 bin 970'e ulaştı.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 11:19..
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'Beslenme Dostu Okullar Programı' ile Türkiye genelinde resmi ve özel okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Okul öncesi (anaokulu), ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim uygulama ve iş eğitim merkezlerini kapsayan programda belirlenen kıstasları yerine getirenlere Beslenme Dostu Okul sertifikası veriliyor.

Binlerce okula beslenme dostu sertifika

9 BİN 504 OKULA BEYAZ BAYRAK

2018'de "Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okul sayısı 9 bin 504 oldu. Bakanlıkça sertifika sahibi olmayan okulların belirlenen koşullara uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar bu yıl da devam ettirilecek.

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