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Binlerce Porto Rikolunun istediği oldu, vali istifa etti

Yaptığı yolsuzluk ve küfür içerikli yazışmalar nedeniyle halkın istifasını istediği Porto Riko Valisi Rosello, dün kararını açıkladı.

AA | 25.07.2019 - 10:03..
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Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da halk, yolsuzluk ve Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun istifası talebiyle günlerdir gösteri düzenliyor.

Binlerce Porto Rikolunun istediği oldu, vali istifa etti

HALK ROSELLO'NUN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

CNN Espanol'un haberine göre; Rossello'nun mesajlaşma uygulaması Telegram'daki küfür içerikli yazışmalarının sızmasının ardından protesto düzenleyen halk, sokaklarda Rossello'nun istifasını istedi.

Hatta dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin bile, bu protestolara katılarak halka destek verdi.

Binlerce Porto Rikolunun istediği oldu, vali istifa etti

ROSELLO YOLSUZLUK YAPTI İDDİASI

Rossello'nun istifası talebinin yanı sıra yolsuzluk ve rüşvete karşı da döviz ve pankartlar taşıyan protestocular, Vali Rossello'nun resmi konutunun önüne kadar yürüdü.

Tef çalarak ve tencerelere vurarak şarkılar söyleyen gruptakiler, "Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda." diyerek tepki gösterdi.

ROSELLO İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Yaşanan bu protesto gösterilerinin ardından dün Rossello, yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Göstericiler, Rossello'nun konuşmasını telefonlarından takip etti. İstifa kararının ardından ise halk sevinç gösterilerinde bulundu.

Binlerce Porto Rikolunun istediği oldu, vali istifa etti

Binlerce Porto Rikolunun istediği oldu, vali istifa etti

Binlerce Porto Rikolunun istediği oldu, vali istifa etti

Binlerce Porto Rikolunun istediği oldu, vali istifa etti

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