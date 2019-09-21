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Binyamin Netanyahu'nun affedilme pazarlığı

İsrail'de sandıktan birinci olarak çıkamayan Binyamin Netanyahu, kurulan hükümette yer alamazsa dokunulmazlığı kaybedecek. Netanyahu, yolsuzluk ve rüşvetten hapse girebilir.

AA | 21.09.2019 - 13:00..
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Binyamin Netanyahu'nun affedilme pazarlığı

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre; Netanyahu’nun partisi Likud, 17 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Gantz ile Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın gerisine düşerek, meclise (Knesset) sadece 31 milletvekili gönderebildi.

Yolsuzluk davalarının gölgesinde nisan ayındaki seçimlere giren ve hükümeti kurma görevi tevdi edilmesine rağmen başarısız olan ve bir kez daha ülkeyi erken genel seçime iten Netanyahu’nun, dokunulmazlık hesabı adeta yeniden sandıktan dönmüş oldu.

KAZANMAK İÇİN VAATLERİ SIRALADI

Seçimleri kazanmak için her yola başvuran Netanyahu, fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini artırmasına teşvik edici adımlar atmanın yanı sıra Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini artırırken, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgeyi de "İsrail'e ilhak" etme vaadinde bulundu.

SİYASETİ BIRAKMA KARŞILIĞINDA AF PAZARLIĞI

Ancak tüm bunlara rağmen, 17 Eylül seçimlerinde partisi ikinci olan ve peşinden sürüklediği Liberman’sız sağ blok da koalisyon hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaşamayan Netanyahu’nun, hakkındaki yolsuzluk dosyalarında suçlu bulunması halinde siyaseti bırakma karşılığında af talep etme yoluna başvuracağı belirtildi.

İsrail’in Kanal13 televizyonunun haberine göre;, Netanyahu, aylardır gizli şekilde siyaseti bırakma karşılığında Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den af talep etmenin yollarını araştırıyor.

Netanyahu'nun, konuyla ilgili en az bir kişiyle görüştüğü, ancak söz konusu kişinin Rivlin'in bu teklifi kabule yanaşmayacağını düşündüğü ifade edildi.

Binyamin Netanyahu'nun affedilme pazarlığı

NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR

Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Netanyahu hakkında, 2 ayrı dosya bulunuyor.

Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

SAVCI 2-3 EKİM'DE DİNLEYECEK

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yönetildiği 3 ayrı dosyaya ilişkin ekim ayında dinlenmesi planlanan Netanyahu'nun söz konusu dinlemenin ileri bir tarihe ertelenmesi talebini reddetmişti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 2-3 Ekim'de hakkındaki 3 ayrı dosyaya yönelik dinlenmesi planlanan Netanyahu'nun, bu talebinin geri çevrildiği belirtilmişti.

Mendelblit, mart ayı başında yaptığı açıklamada, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yöneltildiği 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu'ya dava açılabileceğini söylemişti.

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