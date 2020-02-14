Bipolar rahatsızlığı olan adam evini yaktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı ve bipolar rahatsızlığı olan 33 yaşındaki Selahaddin Ö., 5 katlı apartmanın çatı katında bulunan evini, annesi, babası ve 2 kardeşi evde olduğu sırada ateşe verdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çatı katının ahşap kaplama olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler bütün katı sardı. Evi yaktan Selahaddin Ö. olay yerinden kaçarken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın sırasında evde bulunan anne, baba ve 2 kardeşi canlarını zor kurtardı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişik binadaki çatı katında da maddi hasar meydana geldi.

"GEREKİRSE ZORLA GÖTÜRÜLME BEYANI VAR"

Selahaddin Ö.'nün babası Şaban Ö., defalarca oğlunun bipolar hastalığı olduğunu, saldırgan davranışları olduğunu bildirmelerine rağmen hiçbir ilgili yetkili bulamadığını söyleyerek, "Polis denetiminde gerekirse zorla götürülmesi beyanı var. Oğlum belki şuanda geziyor, belki de birazdan bıçakla senin karşına çıkacak nereden bileyim." dedi.

Polis ekipleri ise bipolar rahatsızlığı olan Selahattin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.