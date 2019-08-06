Bir Abdülhamid ve Sherlock Holmes Hikâyesi: İkinci Eş Serüveni

Polisiyenin tarihteki karakterlerle birleşmesi insana ayrı bir haz veriyor. Ulaşılmaz olan tarihe elinizi uzatmanızı sağlıyor. Andrew Finkel, okurlarına mesajını nasıl aktaracağını çok iyi biliyor. Kurgusuyla yaşadığımız heyecanı iki katına çıkarıyor ve hayal ile gerçek arasında gidip gelmemize neden oluyor.

IKINCI EŞ SERÜVENI

20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Gazeteci Andrew Finkel, İkinci Eş Serüveni'nde tarihin en ünlü dedektifi Sherlock Holmes ile onun büyük bir hayranı olduğu bilinen II. Abdülhamid'i bir araya getiriyor. Bir katilin yerine bir metnin peşine düşen bu sıra dışı dedektiflik romanı, iç içe geçen hikayelerle bir labirent anlatıya dönüşüyor.

(Andrew Finkel)

Tanıtım bülteninde kitabın içeriği hakkında şöyle bir açıklama da var:

“Sultan, Osman'a, “Bu Sherlock Holmes için çok başarılı bir gün oldu,” dedi, camiye girmek için arabadan inerken. “Helen Stoner adında genç bir kadının ve Abdülhamid adında bir hükümdarın hayatını kurtardı.”

Arthur Conan Doyle bir röportajında, en sevdiği Sherlock Holmes öyküsünün “İkinci Eş Serüveni” olduğunu söyler. Ne var ki böyle bir öykü yoktur ve ünlü dedektifin hayranları yıllardır bu muammayı çözmeye çalışmaktadır. Bu takıntılı okurlardan biri de Baker Sokağı'nda oturan bir doktordur ve Osmanlı Uzmanı Akademisyen Leyla Arslan'la birlikte kayıp metnin peşine düşer. Gizem Buckingham Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na uzanırken, arayışları beklenmedik başka sırları da açığa çıkaracaktır...”





İkinci Eş Serüveni-Bir Abdülhamid ve Sherlock Holmes Hikâyesi

Andrew Finkel

Everest Yay.

S.:348

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Sonay Karaman

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