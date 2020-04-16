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Bir akıllı telefon, BMW'nin fren balatası olarak kullanıldı

Vivo IQOO 3 5G modeli, BMW 530Li'nin fren balatalarının yerine yerleştirildi.

Haber Merkezi |
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Bir akıllı telefon, BMW'nin fren balatası olarak kullanıldı

Özellikle fiyat-performans akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni amiral gemisi modeli IQOO 3 5G modelini geçtiğimiz şubat ayında tanıtmıştı.

AnTuTu testlerinde 597 bin 583 puan alarak oldukça iyi bir performans sergileyen telefon, şimdi de sıra dışı bir sağlamlık testinden geçti.

BMW'YE FREN BALATASI OLDU

Test ekibi, BMW 530Li'nin fren balataları yerine IQOO 3 5G modelini yerleştirdi ve akıllı telefon ile aracı durdurmaya çalıştı. Bol frenli bir sürüşten sonra sert bir frenle testi noktalayan ekip, daha sonra telefonları tekerleklerden çıkardı.

Vivo IQOO 3, BMW'nin fren balatası oldu - VİDEO

SONUÇ ŞAŞIRTTI

Zorlu testten başarıyla çıkan Vivo IQOO 3 5G modelleri, her ne kadar oldukça hasar alsalar da her iki telefon da çalışır halde kalmayı başardı.

vivo

Instagram: @eshteknoloji

Bir akıllı telefon, BMW'nin fren balatası olarak kullanıldı

Bir akıllı telefon, BMW'nin fren balatası olarak kullanıldı

Bir akıllı telefon, BMW'nin fren balatası olarak kullanıldı

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