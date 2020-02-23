Bir annenin hayat mücadelesi: Evini atölyeye çevirdi

Antalya'da 6,5 aylıkken 1 kilogram olarak dünyaya gelen Mehmet Emir Koptur'un serebral palsi hastası olduğunu öğrenen Özge Koptur, hayatını oğluna adadı.

BEYNİNİN SOL TARAFI ÇALIŞMIYOR

Mehmet Emir'in beyninin sol tarafının çalışmadığını öğrendiğinde adeta yıkıldığını belirten Özge Koptur, o anda çok zor bir sürecin başlamış olduğunu belirtti.

Oğlunun yürüyebilmesi ve konuşabilmesi için hayatını ona adayan Özge Koptur, Mehmet Emir'in bu sürede yoğun fizik tedavinin yanı sıra, iki kez de göz kayması nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi.

Antalya'da oğlunun sağlığı için evini atölyeye çeviren anne ViDEO

"EVİMİ RESMEN ATÖLYEYE ÇEVİRDİM"

Oğlunun 2 yaşına kadar hiç konuşamadığını, sadece emekleyebildiğini belirten anne, 3 yaşından sonra konuşmaya ve diz üstünde durmaya başlayan Mehmet Emir'deki gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti.

Tedavi masraflarını karşılayabilmek için iki yıl önce el işleri yapmaya başladığını belirten Koptur, “Evimi resmen atölyeye çevirdim." dedi.

İKİ AYLIK TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILADI

El işi çanta, bot, yastık yapıp sattığını belirten Özge Koptur, “Mesela yılbaşı botları tasarladım, çok ilgi gördü. 14 Şubat Sevgililer Günü için yastıklar yapıp sattım. 100 tane yastık Mehmet Emir'in iki aylık fizik tedavisini karşıladı." dedi.

"AKŞAM ÇOCUKLARIM UYUDUKTAN SONRA EL İŞİ YAPIYORUM"

Güne yoğun tempoyla başladıklarını ifade eden Özge Koptur, “Sabahtan öğlene kadar Mehmet Emir'i ana sınıfına götürüyorum. Öğleden sonra ise akşama kadar fizik tedavi görüyor. Akşam çocuklarım uyuduktan sonra el işlerini yapmaya başlıyorum. Bazen saat 04.00-05.00'e kadar el işi yapıyorum." dedi.

"OĞLUMUN ADIMLARINI GÖRDÜĞÜMDE TÜM YORGUNLUĞUM GEÇİYOR"

Günlerinin zor ve yoğun geçtiğini belirten Özge Koptur, “Birçok insan bana 'Nasıl başarıyorsun bunları' diye soruyor. Bunun nedeni oğlumda her geçen gün ilerleme görmüş olmam. Oğlumun adımlarını gördüğüm zaman tüm yorgunluğum geçiyor. Oğlum için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Oğlunun tedavisi için, yaptığı el işlerinin satılması gerektiğini söyleyen Koptur, “Instagram'da 7 binden fazla takipçimiz var. Twitter'da, Facebook'ta açtığımız hesaplardan sipariş verilebiliyor.Herkesten destek bekliyoruz. Sipariş veremeyenler Mehmet Emir'i sayfalarında paylaşırsa çok memnun oluruz" dedi.

"YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Büyük çaba sarf ederek yürüme bandında adım atmaya çalışan Mehmet Emir ise “Yürümek istiyorum. Okula gitmek istiyorum" dedi.

Annesinden sonra en büyük destekçileri, ablaları Merve ve Alara'nın en büyük dileği Mehmet Emir'in bir an önce yürüyebilmesi oldu.