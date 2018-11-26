Bir aşk hikayesi: Zeynep Kamil Hastanesi

Bu hastanenin adında; Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı Zeynep Hanım ile Yusuf Kamil Paşa’nın dillere destan aşkı yatıyor. Mehmet Ali Paşa’nın ölümü sonrası değişen ve zorlaşan hayatlar... Torun Abbas Paşa’nın vali olmasıyla ayrılmak zorunda bırakılan aşıklar... Sultan Abdülmecid’in devreye girmesiyle son bulan sürgün hayatı ve İstanbul’da yeniden buluşma... İstanbul'da Üsküdar'ın Zeynep Kamil semti, yine aynı isimle bir çocuk hastanesi... Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğan birisi olarak bu hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum; işte 156 yaşındaki hastaneye adını veren aşıklar!

HER ŞEY BİR RÜYAYLA BAŞLIYOR

21 yaşındayken Divan-ı Hümayun Kalemi'ne katip olarak verildiği gece Kamil, bir rüya görüyor. Rüyasında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ile bir çimenlikte oturuyordu. Sonra paşa yanından kalkıp gidiyordu. Ama o da ne, paşa enfiye kutusunu unutmuştu. Kamil kutuyu aldı, doğruca Mısır Sarayı'na... Emaneti içeri gönderip geri döndüğü sırada peşinden gelen adam, onu tekrar saraya götürüp paşanın huzuruna çıkardı. Paşa bu dürüst davranışından pek memnun olduğunu ve mükafat olarak kutuyu kendine bağışladığını söyledi. Kamil, tam o sırada uyandı. Rüyadan fazlasıyla etkilenmişti, aklından çıkaramıyordu. Nihayet birkaç gün sonra bir rüya yorumcusuna gidip anlattı. Yorumcu Mısır'a gitmesini, talihinin kendisini orada karşılayacağını söylüyordu.

BEKLEMEDEN MISIR YOLLARINA DÜŞTÜ

O dönemde Mısır'a gitmek hiç akıl kârı bir iş değildi. Osmanlı ile Mısır arasındaki sorunlar devam ediyordu. Kamil, durduğu yerde de kabına sığamıyordu. Bir gece önceden pazarlık edip anlaştığı kaptanıyla, bir yelkenliye binmek için Üsküdar Ayazma'dan, sandalla Kız Kulesi'ne geçtiler. Oradan sonra da Mısır macerası başlamış oldu.

Garipti, kimsesizdi. Zeki, becerikli, dürüst ve çalışkandı, rüyanın tabiri çıkmıştı. Yusuf, Mısır hazinesini yönetiyordu. Ayrıca Fransızca çalışıyor, ilim yolunda ilerliyordu. Vali Paşa'dan ardı ardına rütbeler aldı. Otuzlu yaşların ortalarına geldiğinde albaylığa kadar yükselmişti.

İYİLİK PERİSİ ZEYNEP

Bir akşam vali onu huzuruna çağırtıp "Kerem ve mürüvvet bakımından bana çok benzeyen üçüncü kızım Zeynep'i sana nikahlıyorum oğlum!" dedi. Zeynep, Mehmet Ali Paşa'nın küçük kızıydı. Gönlü, en az yüzü kadar güzeldi. Hisli mi hisli, içli mi içli bir kızdı. Elinde avucunda ne varsa hiç düşünmeden paylaşırdı. Bu yüzden Zeynep, "İyilik perisi” olarak anılıyordu. Paşa bir bahane bularak bu iki genci buluşturdu.

İLK BULUŞMAYLA GELEN AŞK

Kamil, ilk görüşte vuruldu Zeynep'e. Zeynep de Kamil’in yüzüne derin derin bakıyordu. Aradığı şefkati bulduğunda durdu. Evet, işte bu kadar anlık ve basitti. Paşa amacına ulaşmıştı, düğünlerini uzatmadı; hemen evlendiler. Onların evlilikleri, aşklarını öldürecek bir güç asla değildi. Bu aşkı öldürecek bir güç de yoktu, aralarındaki uyum uzaktan bile anlaşılabiliyordu.

Kamil daha kapıdan çıkar çıkmaz düşüyordu hasret Zeynep'in gönlüne. "Ben koskoca vali kızıyım” demeyip Kamil'e yemekler hazırladı, evinin kadını oldu. Kamil de Zeynep'i de evini de asla ilgisiz bırakmıyordu.

MUTLULUKLARINA GÖLGE PAŞANIN ÖLÜMÜYLE DÜŞTÜ

Paşa yıllarla birlikte oldukça yaşlanmıştı ve sonunda bu dünyadan göçtü. Aslında yerine oğlu İbrahim Paşa'yı hazırlamıştı ama İbrahim Paşa'nın ani ölümü her şeyin aksi gitmesini de peşinde getirdi. Yeni vali, hiç hesapta olmayan paşanın torunu Abbas Paşa oldu. Görüşü de kalbi de dedesiyle ilgisi olmayan biriydi Abbas Paşa. Görevine geldiğinde ilk işi, saray ve çevresindeki Fransızları ayıklamak oldu.

KAMİL’İ ZEYNEP’TEN AYIRIYOR

O dönem Fransızcayla da ilgilinen Kamil'den haz etmeyenlere de böylece gün doğmuştu. "Yusuf Kamil, Fransızlar için çalışıyor” diye şikayet ettiler. Abbas Paşa da hiç vakit kaybetmeden onu Asvan'a sürdü. Paşanın hazırlattığı belgeye göre Kamil, Zeynep'i talak-ı selase ile boşayacaktı. Eğer imzalamazsa geri dönemeyecek ve sonunda zindan yolları görünecekti ona.

BÜTÜN GECE ZEYNEP’İN VERDİĞİ TERLİKLERİ İZLEDİ

Kamil’in Asvan'daki günleri Zeynep’i düşünerek geçiyordu. Bir ara hastalandı ve bir hekim istedi. "Koskoca Napolyon'a bile hapsolduğu vakit hekim vermemişlerdi. O ne yüzle hekim istiyor; varsın boşanma senedini imzalasın!” yazılı bir mektup aldı. Tek tesellisi mektubun yanında Zeynep'inden gelen terliklerdi. Gece boyunca terlikleri seyretti. En çok Zeynep'in suretini unutmaktan korkuyordu.

SÜRGÜN BİTİYOR

Kamil, sürgündeki üçüncü ayını tamamladığında bir yolunu buldu ve Sultan Abdülmecid’i durumundan haberdar etti. Çok sinirlenen Sultan Abdülmecid, Mısır Valisi Abbas Paşa’ya sert bir ferman gönderdi. “Bizzat kendin Asvan’a gidip, Yusuf Kamil’i sağ salim buraya göndereceksin” Ferman padişahındı. Sürgün bitmiş, Kamil İstanbul’a dönmüştü.

ÇOCUKLARI OLMADI ÇOCUK HASTANESİ KURDULAR

Yıllar sonra Kamil ile Zeynep nihayet birbirine kavuştu. Eski evlilere ikinci kez nikah kıyıldı. Zeynep, kocasına kavuşmasının mutluluğuna tutunmuş, iyiliklerini de artırmıştı. Nerede bir şeye ihtiyaç var, o koşuyordu. Zamanla yaş aldılar ama bir çocukları olamadı işte. Onlar da şikayet etmek yerine birçok yetime ana baba oldu. Sonra Üsküdar Nuhkuyusu’nda bir arsa aldılar ve 100 yataklı bir hastane kurdular. Hastalar burada ücretsiz bir şekilde şifalarını buldu. Göz kamaştıran bahçesi, külliyesi vardı. Külliyeyi bir de camii ile taçlandırdılar. Hatta zamanı geldiğinde yan yana ölümsüz aşklarıyla yatacakları türbeyi bile unutmadılar…

156 yıl sonra bugün, hastanenin bahçesindeki türbede Prenses Zeynep ile yoksul delikanlı Kamil yan yana yatıyor. Çok insan Zeynep Kamil’i tek bir kişi sanıyor, ancak hikaye bu şekilde. Aşkla, sevgiyle, kalbimizin temizliğiyle birçok insana dokunabiliriz, ömür boyu arkanızdan güzel konuşulan siz olun...