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Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Çıkan kavgada Fatih A., iddiaya göre bir ay önce kendisini bıçakla yaralayan Halil Gümüş'ü pompalı tüfekle vurdu.

DHA | 11.03.2019 - 05:42..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halil Gümüş, evinin önünde aralarında husumet bulunan Fatih A. İle karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre Fatih A., pompalı tüfekle Halil Gümüş'e ateş etti. Karnına isabet eden saçmalarla yere yığılan Gümüş ağır yaralandı.

Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Gümüş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Halil Gümüş'ün ameliyata alındı. Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, olaydan 30 dakika sonra şüpheli Fatih A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

BİR AY ÖNCE BIÇAKLA YARALAMIŞ

Polisin olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmada tüfekle vurulan Halil Gümüş'ün 34 gün önce çıkan kavgada Fatih A.'yı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyodr.

Bıçakladığı şahıs tarafından silahla vuruldu VİDEO

Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu


Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu


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