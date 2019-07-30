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Bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, bir ay içerisinde 5'inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İHA | 30.07.2019 - 06:58..
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Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.D. isimli genç kız, Mardin Kapıda bulunan tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genç kızı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine sevk edildi.

Bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

UZUN UĞRAŞLARLA İKNA ETTİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri Z.D. isimli genç kızın yanına giderek bir süre ikna etmeye çalıştı. Z.D.’nin bu sırada kendini atacağını belirtmesi üzerine, itfaiye ekipleri balon branda açarak Z.D.’nin durduğu kısımda hazır tuttu.

Bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu genç kızı ikna ederek yanına yaklaştı. Baygınlık geçiren genç kız herkesi korkuturken, yardıma giden polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

BİR AYDA 5. İNTİHAR GİRİŞİMİ

Genç kız polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, polis bir ay içerisinde 5 kez intihar girişiminde bulunan genç kızın intihar sebebinin detaylı araştırılması için inceleme başlattı.

Bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

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