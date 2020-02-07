Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri, 28 gün önce arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin K.'nin, bir aydır arama çalışmaları süren kayıp Sevil Arslan ile irtibatını tespit etti.
TÜFEKLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Cumhuriyet savcısının ifadesini aldığı Hüseyin K., kadını tüfekle vurduğunu, cesedi de Kayabagazı köyü kırsalına gömdüğünü söyledi.
CESET SÖYLEDİĞİ YERDEN ÇIKTI
Hüseyin K.'nin ifadesi üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, Arslan'ın toprağa gömülü cesedine ulaştı. Arslan'n cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.