Bir koyun yetiştiricisinin ağıldan çıkmasına yardım ediyor

1 Evine giren hırsızı yol ortasında yakaladı Edirne’de bir süre önce evine giren hırsıza cadde üzerinde denk gelen kişi, zanlıyı yakalanarak polise haber verdi. Şahıs daha önceden de camiden musluk çaldığını itiraf etti.

2 Yol ortasında kavga eden sürücüler Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücüler, yumruk yumruğa kavga etti.

3 Barcelona'da Messi krizi Bu sezon alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça mutsuz olan Lionel Messi, Pique'den sonra kaleci Ter Stegen'le de kapıştı.

4 Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı Sinop'ta bir ay önce kaybolan kadının, tüfekle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

5 Kiraladığı villayı uyuşturucu serasına dönüştürdü Modern donanımlarla sera haline getirilen villada ayrıca 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.

6 Tünelde duvara çarpan tır sürücünün burnu bile kanamadı Sancaktepe’de bir tünelde seyir halinde olan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Kazayı sürücü, şans eseri yara almadan atlattı.