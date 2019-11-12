Bir Bitcoin vurgunu da Marmaris'te ortaya çıktı

Aydın'da 60 milyon liralık vurgun yapan 'Bitcoin Safiye'nin yakalanmasının ardından, bir bitcoin vakası da Marmaris'te ortaya çıktı.

Marmaris'te bilgisayar ve bilgisayar parçası dükkanı işleten Kürşat Ö., benzer yöntemlerle topladığı yüklü miktarda parayla ortadan kayboldu.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE PARA TOPLADI

Marmaris'in popüler alışveriş merkezinde bilgisayar dükkanı bulunan Kürşat Ö., iddiaya göre, 5 yıl önce zengin arkadaşları aracılığıyla 'bitcoin' işine girdi. Kürşat Ö., 2 yıl boyunca aralarında döviz bürosu sahibi, esnaf, turizmci ve iş insanları bulunan çok sayıda kişiden, yüksek kâr payı vaadiyle para topladı.

3 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLDU

İlk zamanlar para aldığı kişilerin bitcoin karşılığı yüksek gelir etmesini sağlayan Ö., 3 yıl önce ise dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan Kürşat Ö.'ye para verenler, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonlarına da yanıt alamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Farklı illerde de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Ö.'ye mağdurlardan İ.A., Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı.

ŞEHRİ TERK ETTİ

Kürşat Ö.'nün daha önce kiracı olduğu dükkanın sahibi Ertan Korkmaz, "Aniden ortadan kayboldu. Bir daha kendisine ulaşamadık. Telefonlarına da cevap vermiyor. Hakkında bildiğim şey, sadece eski kiracım olması ve bilgisayar teknisyeni olması. Özel yaşantısı ile ilgili hiçbir bilgim yok." dedi.

''TEHDİT EDİLİYORDU''

İsmini vermeyen esnaf da Kürşat Ö.'nün, bitcoin ile yüksek kâr payı vadederek dolandırıcılık yaptığını geçen sene öğrendiklerini anlatıp, "Kendisi ortadan kaybolana kadar bir çok kişiye bitcoin ile ciddi paralar kazandırmıştı. Bazı çete veya grupların kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle ortadan kaybolduğunu duyduk." diye konuştu.