1,5 yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı yakalandı

Cinayet olayı 14 Ocak 2018 tarihinde, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal mahallesinde yaşandı.

Zaman geçirmek üzere mahallede bulunan fıstık bahçesine giden 2’si kadın 5 kişi, kendilerini fark edip bölgeden ayrılmaları için uyaran 68 yaşındaki Mehmet Emin Sevilmiş’i korkutmak için tabancayla ateş açtı.

SIKTIKLARI KURŞUNLA KAN KAYBINDAN ÖLMÜŞTÜ

Mermilerden birinin bacağına isabet ettiği Sevilmiş, yere düştü.

Yaşlı adamın yaralandığını gören şahıslar, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Kimsenin fark etmediği yaşlı adam, kan kaybından hayatını kaybetti.

BİR BUÇUK YIL SONRA YAKALANDILAR

Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın sonunda F.G., M.S., V.S., S.B. ve G.A.A. isimli şahısları yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



