Bir çocuğu gasp için bıçaklayan zanlı yakalandı

Samsun’da İlkadım ilçesinde, Iraklı 15 yaşındaki S.M.’den sigara ve cep telefonunu istediği ileri sürülen 16 yaşındaki B.S., S.M.’yi üç yerinden yaraladı.
Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bıçakla yaralamayı yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.