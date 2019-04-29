Bir çocuğu gasp için bıçaklayan zanlı yakalandı

H.Ü isimli bir vatandaş iş çıkışı evine giderken, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında uğradı.

Burak Yılmaz’ın pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, o anı Murat Kosova ile göstererek anlattı.

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CIA'in ilk Instagram fotoğrafının gizemi

CIA'in resmi Instagram hesabı açıldı. İlk paylaşımı ajanların kullandığı materyallerle dolu bir masa oldu. Ancak bu fotoğraf göründüğü kadar masum değil.