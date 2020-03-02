Sınırı geçmek için geldi, kedisi ve köpeğine gözyaşlarıyla veda etti

1 Çelik: kimseyi zorla göndermiyoruz, zorla da tutmayacağız MYK toplantısı öncesi kameralar karşısına geçen Ömer Çelik, Türkiye'deki göçmenlerin zorla gönderilmediğini, gitmek isteyenleri de zorla tutmak gibi bir tutum sergilenmediğini söyledi.

2 Bir çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Bursa’da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 Guardian yazdı: Esad hiç böyle bir darbe yememişti İngiliz gazetesi Guardian, Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşta, Esad ın ilk kez bu kadar yara aldığını ve rejimin ilerlemesinin durduğunu yazdı.

4 Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var Merkel: "İdlib’de Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"

5 Kedi ve köpeğiyle vedalaşıp sınırı geçti Yunanistan üzerinden Hollanda’ya geçmek için bir kedisini ve köpeği ile Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen Filistinli Ahmet, sınırı geçmeden 6 yıldır baktığı hayvanlarını bir Türk'e emanet etti.

6 Esad'ın askerleri ambulansı kalkan yaptı Esed rejimi ordusunun özel kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Dera şehrinde, sivil ambulansları kalkan yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.