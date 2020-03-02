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Bir çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bursa’da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 02.03.2020 - 20:23..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü.

H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu’na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -1

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -2

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -3

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -4

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -5

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -6

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -7

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü -8

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