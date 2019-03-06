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Bir çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü

Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen kadın, evinde ölü bulundu. Kadının 16 yaşındaki oğlu, annesi ile kız arkadaşı yüzünden tartıştığını ve sopayla öldürdüğünü itiraf etti.

İHA | 06.03.2019 - 15:10..
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vütıodd

Ümraniye Esenevler Mahallesi, Firuze Sokak, Atalay Apartmanı'nda bugün sabah saatlerinde bir kadın, evinde öldürüldü. Adının Arzu Özkan olduğu öğrenilen kadının, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Bir çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü

CİNAYET ALETİ ARANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede inceleme yaptı. Arzu Özkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Annesini beyzbol sopasıyla öldürdü İZLE

ÇÖP KUTUSU DA ARANDI

Özkan'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için Firuze Sokak'ta bulunan başka binalara ait güvenlik kamera kayıtları da incelenmeye başlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ise cinayet aletini bulmak için sokaktaki çöp kutularında arama yaptı.

Bir çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü

Bu arada, komşular, eve giren hırsız ya da hırsızların Özkan'ı bıçaklayarak öldürmüş olabileceğini iddia etti.

EŞİ VE OĞLU SORGUYA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün eşi Serdar Özkan ve 16 yaşındaki oğlu Tunç Özkan'ı, ifadelerine başvurulmak üzere Ümraniye Polis Merkezi'ne götürdü. Maktulün oğlu ilk ifadesinde, sabah okula gitmek için kalktığında evde bir ses duyup mutfağa koştuğunu, birini evden çıkarken gördüğünü, annesinin ise yerde hareketsiz yattığını söyledi.

İKİNCİ KEZ İFADE VERİNCE İTİRAF ETTİ

Şüphe üzerine tekrar ifadesine başvurulan maktulün oğlu, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." dedi.

Bir çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü

KANLI PANTOLON BULUNDU

Polis ekipleri, evde yaptığı aramada, olayda kullanılan sopa ile doku parçaları bulaşmış şüpheliye ait kanlı pantolon buldu.  İlk gelen bilgi ise kadının bıçaklanarak öldürüldüğü yönündeydi.

Şüphelinin işlem yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edileceği bildirildi.

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