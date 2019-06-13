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Bir çocuk annesi kadın cinayete kurban gitti

Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

DHA | 13.06.2019 - 16:36..
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İstanbul Esenyurt'ta, 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durum polise bildirildi.

ELLERİ İPLE BAĞLANMIŞ BULUNDU

Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca, çilingir yardımıyla içeriye girildi. Daireye giren polis, kapısı kilitli olada elleri iple bağlanmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaştı.

8 YAŞINDA KÜÇÜK BİR KIZI VAR

Cesedin, Elif Uzun adlı kadına ait olduğu belirlendi. Kadının dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan kişi tarafından öldürülmüş olabileceği kaydedilirken, polisin cinayetle ilgili araştırması sürüyor.

Bir çocuk annesi kadın cinayete kurban gitti

Elif Uzun'un 8 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi

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