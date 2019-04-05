Bir günde evinizi inşa eden 3 boyutlu yazıcı

3 boyutlu yazıcılar ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu ve özellikle kişisel amaçlı 3 boyutlu yazıcılar hemen hemen her bütçeye uygun hale geldi. İnşaat sektöründe de oldukça popüler olan bu teknoloji, zamandan tasarruf ederek oldukça iyi işler ortaya çıkarabiliyor.

ABD Austin merkezli Icon adlı bir girişim şirketi, yeni bir inovatif inşaat teknolojisi setini tanıttı. Şirket, 3 boyutlu yazıcılar kullanarak, sadece 1 günde insanlara kompakt evler inşa ediyor. Icon, geçtiğimiz yıl duyurduğu bu projesi ile ilgili birçok yerden bağış aldı ve bu yıl insanlara evler inşa etmek için dünya turuna çıkacak.

FARKLI BİR MALZEME KULLANILIYOR

Icon, 3 boyutlu yazıcıları kullanarak yaptığı ev inşaatlarında, “Lavacrete” olarak adlandırdığı beton veya harca benzeyen tescilli yeni bir malzeme kullanıyor. Mühendisler, bu eşsiz malzemenin şimdiye kadar yapılan bütün yapı testlerini başarıyla geçtiğini söylüyor.

Şirketin 3 boyutlu yazıcılar kullanarak ürettiği bazı ev modellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.



