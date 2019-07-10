taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7349
Euro
6.4308
Altın
1391.66
Borsa
96811.22
Gram Altın
256.328

Bir günde iki ayrı gasp yapan hırsız tutuklandı

Taksim'de para yatırmaya çalışan kadını bıçakla hafif şekilde yaralayıp paralarını alıp kaçan gaspçı, akşam saatlerinde bir dövizcide de gasp yapınca polise yakalandı.

İHA | 10.07.2019 - 09:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Taksim’de bir bankanın ATM’sine para yatırmaya çalışan kadının yanına gelen şüpheli, kadının elindeki paraları alarak kaçmak istedi. Paraları alamayan gaspçı, kendisine direnen kadını hafif şekilde yaraladı.

BIÇAK ÇEKTİ

Etraftakilerin olaya müdahale etmesi üzerine gaspçı, bu defa bıçağı vatandaşlara doğru çekerek olay yerinden kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan kadın, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri görü şahitlerini dinleyerek, kadını polis aracına alarak polis merkezine götürdü.

Bir günde iki ayrı gasp yapan hırsız tutuklandı VİDEO

BİR GÜNDE İKİ KİŞİYİ GASBETTİ

Kadının şikayeti üzerine incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan gaspçı ise akşam saatlerinde bir döviz bürosuna giderek yine bıçakla gasp girişiminde bulundu. Bıçakla döviz bürosundaki vatandaşlara saldıran gaspçı, bir kişinin elindeki paraları alarak kaçtı.

Bir günde iki ayrı gasp yapan hırsız tutuklandı

TUTUKLANDI

İhbar üzerine polis ekipleri döviz bürosuna gelerek incelemelerde bulundu. Döviz bürosunun güvenlik kamerasına inceleyen ekipler, şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi. Ekipler, Taksim’de vatandaşları gasp dehşeti yaşatan eli bıçaklı şahsı yakalamak için derinlemesine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli, 4 saat sonra Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

629
Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

334
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

78
İzmir'de tır şoförü tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı

İzmir'de tır şoförü tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı

87
Emina Jahovic çocukları Sadettin Saran'dan uzak tutuyor

Emina Jahovic çocukları Sadettin Saran'dan uzak tutuyor

20
14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı şantaja 4 tutuklama

14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı şantaja 4 tutuklama

19
Emre Mor transferinin detayları

Emre Mor transferinin detayları

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir