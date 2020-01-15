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Bir günlük bebeğin 100 dakika kalbi durduruldu

Gaziantep'te kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve ambulans uçakla Konya'ya getirilen bir günlük bebek, özel bir hastanede kalbi durdurularak yapılan operasyonla yaşama döndü.

AA | 15.01.2020 - 10:03..
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Hilmi ve Gamze Gilgil çiftinin cumartesi günü Gaziantep'te dünyaya gelen bebeklerinin yapılan tetkiklerde, kalbinde delik olduğu ve kalp damarlarının ters olarak dünyaya geldiği belirlendi.

Vakit kaybedilmeden ambulans uçakla Konya'ya getirilen Muhammet İsmail bebek, 112 Acil Servisi Yenidoğan ekiplerince özel bir hastaneye nakledildi.

Bir günlük bebeğin 100 dakika kalbi durduruldu

100 DAKİKA KALBİ DURDURULDU

Kalp damarlarının tedavisi için 100 dakika kalbi durdurulan bebek, yapılan hayati operasyonla dünyaya "merhaba" dedi.  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Dr. Mehmet Çelik, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, "Hasta, doğduğu gün hastanemize geldi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyatını gerçekleştirdik." dedi.

Bir günlük bebeğin 100 dakika kalbi durduruldu

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çelik, ilk operasyonla bebeğin kalbindeki deliği ameliyat ettiklerini, ardından da ters olan damarların düzeltildiğini belirtti. Bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli çabanın gösterildiğini aktaran Çelik, "Yapılan operasyonda Muhammet İsmail bebeğin 100 dakika kadar kalbi durduruldu ve ameliyatı gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor." diye konuştu.

Bir günlük bebeğin 100 dakika kalbi durduruldu

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