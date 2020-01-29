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Bir günlük gelirini deprem için bağışlayan 'simitçi abla'

Kadıköy'de E-5'in kenarında 9 yıldır simit satan 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Kızbes Doğan bugünkü kazancını Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlayacak.

AA | 29.01.2020 - 11:20..
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"Simitçi abla" olarak tanınan Kızbes Doğan, her sabah saat 05.00'te Göztepe E-5 Karayolu kenarında tezgahının başına geçiyor.

MÜŞTERİLER PARA ÜSTÜNÜ ALMADI

Depremzedelere destek amacıyla bir günlük gelirini bağışlama kararı alan Doğan'a, durumdan haberdar olan müşteriler de para üstü almayarak katkıda bulunuyor.

Kızbes Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır simitçilik yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Bir günlük gelirini deprem için bağışlayan 'simitçi abla' ViDEO

Bir günlük gelirini deprem için bağışlayan 'simitçi abla'

"YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Depremzedelere Türkiye'nin her yanından yardım yapıldığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: "1999 depremini ben de evimde yaşadım. Ben ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Elazığ ve Malatya’daki depremi duyunca etkilendim. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim. Deprem nedeniyle tüm Türkiye birlik oldu. Bende depremzedelere bir nebze olsun yardımcı olabilmek için bir günlük gelirimi Türk Kızılayı veya AFAD aracılığıyla bağışlayacağım. Türkiye birlik ve beraberlik içerisindedir. Biz böyle güçlü olduğumuz sürece Allah’ın izniyle bizi kimse yıkamaz. Güçlüyüz, azimliyiz, çalışkanız. Bazı vatandaşlar da para üstü almayarak yardımcı oluyor."

Bir günlük gelirini deprem için bağışlayan 'simitçi abla'


"ARKADAŞLARIMA DA SİMİDİ BURADAN ALIN DEDİM"

Simit alan Gülbahar Süme adlı vatandaş, "Her sabah simidimi Kızbes abladan alırım. Bu davranışından etkilendim. Durumu arkadaşlarıma da söyledim. Simitlerini buradan almalarını söyledim." ifadelerini kullandı.

Bir günlük gelirini deprem için bağışlayan 'simitçi abla'

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