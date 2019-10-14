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Bir haftada iki kez hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Mersin'de "eşimi arayacağım" diyerek bir vatandaşın telefonunu alıp kaçan şahıs, polisin çalışması sonucu yakalandı. İfade veren şüpheli, sevgilisinin yanına gitmek için hırsızlık yaptığını söyledi.

İHA | 14.10.2019 - 16:32..
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan M.S., "Soba alacağım, hanıma bir sorayım." diyerek kendisinden yardım isteyen bir kişiye telefonunu verdi.

Şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra vatandaşın telefonunu alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından polis merkezine giden M.S., şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Bir haftada iki kez hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

1 HAFTA ÖNCE DE AYNISINI YAPTI

Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin E.P. olduğunu tespit eden polis, zanlıyı gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki incelemesinde, bir hafta önce yine benzer bir suça karıştığı ortaya çıktı. 2 Ekim tarihinde, "Mahalle muhtarını arayacağım." diyerek bir vatandaştan telefonunu alan E.P.'nin, yine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiği, polisin titiz çalışması sonucu 7 Ekim'de yakalanarak sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldığı anlaşıldı.

Sevgilisinin yanına gitmek için cep telefonu çaldı İZLE

"SEVDİĞİM KIZ İÇİN ÇALDIM"

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., gazetecilere ilginç bir savunma yaptı. Gazetecilerin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna şaşırtan bir cevap veren şüpheli, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim. Çok seviyorum onu." dedi.

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