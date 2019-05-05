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Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada kadın sürücü hafif yaralı kurtulurken, eşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 05.05.2019 - 08:35..
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Antalya'dan Aksaray'a giden Kübra Karacaer yönetimindeki 68 ANN 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

KADIN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada, sürücü hafif yaralanırken 29 yaşındaki eşi Muhammed Mustafa Karacaer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

EVLİLİK CÜZDANI ARAÇTAN ÇIKTI

Tedaviye alınan çiftten Muhammed Mustafa Karacaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan 26 yaşındaki Kübra Karacaer'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Polisin araçta yaptığı aramada ise 28 Nisan tarihinde verilen evlilik cüzdanı çıktı.

Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

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